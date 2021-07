Opschudding bij Real Madrid nadat oude audiotapes van Florentino Perez uitlekken: “Casillas is een marionet, een schoothondje”

Real Madrid-voorzitter Florentino Perez zal zich dinsdagochtend eens stevig in de haren gekrabd hebben. Op de Spaanse nieuwswebsite El Confidencial werden toen immers audio-opnames gepubliceerd waarin Perez zich heel kritisch uitliet over clubiconen Raul en Iker Casillas. De opnames dateren wel al van 2006. Dat die dan net nu naar buiten komen ziet de Spanjaard dan ook als een afrekening voor zijn rol in de poging tot oprichting van een Super League, verklaarde hij in een officiële reactie.

“Casillas is geen keeper voor Real Madrid. Wat wil je dat ik zeg? Hij is het niet en is het nooit geweest. Hij is een van de grootste mislukkelingen die we al gehad hebben”, gaf Perez de voormalige doelman een veeg uit de pan. De opnames dateren uit 2006. Perez was toen net afgetreden als voorzitter van Real en had een gesprek met journalist José Antonio Abellan, die het gesprek stiekem opnam. Op dat moment speelde Casillas nog voor Real. Net als Raul, die ook niet aan de harde woorden ontsnapte. “Mensen verdedigen Casillas, maar hij is een grote oplichter. Net als Raul. De twee grootste oplichters uit de geschiedenis van de club? Op één Raul, op twee Casillas.”

Foto: AP

En daar bleef het niet bij. Vooral Raul moest het daarna nog zwaar ontgelden. Raul mag dan wel het meeste aantal wedstrijden ooit voor de Koninklijke op de teller hebben staan, Perez was geen fan. Hij noemt hem zelfs een van de redenen waarom hij aftrad als voorzitter van Real. “Het is erg. Hij denkt dat Real Madrid van hem is.”

“Schoothondje”

Dinsdagmiddag volgde ook nog een deel twee van de audiotapes. Daarin ging het vooral over Casillas. “Ik heb een goede relatie met hem, maar als hij veeleisender zou zijn voor zichzelf, zou hij de nummer één zijn, want hij heeft een uitstekende conditie. Ook al is hij enkele centimeters te klein.”

Foto: AFP

Ook zijn toenmalige vriendin Sara Carbonero, van wie hij sinds begin dit jaar scheidde, moest het volgens El Confidencial ontgelden. “Ik vertrouw haar voor geen haar. Ze wil gewoon roem, want ze denkt dat ze een artiest is”, aldus Perez, die Casillas terloops nog eens een schoothondje noemde:”Je kan zien wanneer het goed gaat met zijn vriendin en wanneer het minder gaat. Dan is hij afwezig. Hij is als een kleine jongen, een schoothondje, een marionet.”

Afrekening

Dat Perez allesbehalve gelukkig was met het uitlekken van de tapes, hoeft natuurlijk geen betoog. Vooral omdat zowel Raul, als Casillas momenteel aan de slag zijn bij de Koninklijke. Perez reageerde dan ook met een statement op de website van Real Madrid.

“De quotes zijn onderdeel van een gesprek dat zonder mijn medeweten opgenomen werd door José Antonio Abellan, die ze al jaren probeert te verkopen. Ik vind het bizar dat nu opdoeken, terwijl er al zoveel jaren verstreken zijn. Ik snap dat de publicatie te maken heeft met mijn rol als drijvende kracht achter de Super League. De quotes zijn uit hun context gehaald. Het gaat om geïsoleerde fragmenten uit een uitgebreid gesprek.”

Comunicado del presidente del Real Madrid.#RealMadrid — Real Madrid C.F. (@realmadrid) July 13, 2021

Perez kondigde ook nog aan dat hij het hier niet bij zal laten: “De zaak is nu in handen van mijn advocaten, die zullen bestuderen welke acties we kunnen ondernemen.”