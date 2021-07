Constructief gesprek tussen interventiedienst en korpsleiding politie Brussel-Zuid, al minder agenten ziek thuis

Brussel - De korpsleiding van de politie Brussel-Zuid heeft een constructief gesprek gehad met de leden van de interventiedienst. Die hadden zich maandag massaal ziek gemeld omdat ze niet akkoord waren met de dienstregeling.

Niet dat alle problemen nu ineens opgelost zijn. Maar beide partijen hebben naar elkaar geluisterd, klinkt het. “Het was een constructief gesprek, zowel met de agenten als in de namiddag met de vakbonden”, zegt korpschef Jurgen De Landsheer.

De 12 uren-dienstregeling, een van de hete hangijzers, blijft behouden. Over de invulling wordt verder nagedacht en overlegd. Meer wilde korspchef Jurgen De Landsheer dinsdagavond nog niet kwijt over het overleg. “Omdat we eerst intern willen communiceren”, zo luidt het.

Dinsdag hebben zich al minder agenten ziek gemeld. “Wij willen maar een ding: een betere politie voor de burger”, zegt de korpschef nog.

De politie Brussel-Zuid is op zoek naar een 100-tal nieuwe inspecteurs.

