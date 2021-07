Vriend kreeg vlak na ongeval ijzingwekkend voicemailbericht van doodrijder: “Ik heb niemand vermoord, achterlijken”

Kortrijk / Ingelmunster / Kuurne / Wevelgem / Gullegem -

Stijn Verbauwhede, de 28-jarige man uit Ingelmunster die zondag onder invloed een voetganger doodreed in Kortrijk, belde na het ongeval nog om hulp naar een vriend en liet later op de avond nog een ijzingwekkend bericht op diens voicemail achter. Verbauwhede was niet aan zijn proefstuk toe. De vriend die werd gebeld en de vriendin waar Verbauwhede zondagmiddag nog kwaad was vertrokken, getuigen: “Wat hij nu heeft gedaan, is onvergeeflijk.”