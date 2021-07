Hittegolf teistert niet alleen VS en Canada, het is ook snikheet in Rusland: “Er zullen nog hitterecords sneuvelen”

In ons land is het nog even wachten op zomers weer, maar andere delen van de wereld kreunen onder hittegolven. Delen van de Verenigde Staten en Canada worden geteisterd door recordtemperaturen die onder meer bosbranden veroorzaken, maar ook in regio’s van Rusland is het snikheet. In de hoofdstad proberen Moskovieten het hoofd koel te houden terwijl het kwik voor de vijfde dag op rij boven de 30 graden Celsius gaat. “Er zullen nog hitterecords sneuvelen door de klimaatopwarming”, aldus Roman Vilfand, een hoogaangeschreven Russisch meteoroloog. “En dat zal voor 2030 gebeuren.”