Club Brugge houdt een uur gelijke tred met Utrecht, maar verliest generale repetitie voor Supercup uiteindelijk na inbreng jonkies

Brugge - Club Brugge hield een generale repetitie voor de Supercup tegen Genk. Die eindigde op 2-4-zege voor FC Utrecht, al vielen de fatale goals wel pas nadat Clement op het uur de vermoedelijke basiself voor dit weekend naar de kant had gehaald. Want toen stond het nog maar 1-1 na een gelijkmaker van Rits.

Blauw-zwart ging van start met de ploeg die waarschijnlijk ook zaterdag in de Supercup aan de aftrap staat. De Ketelaere verving Vanaken - die net als Sobol nog vakantie heeft na het EK - als draaischijf, Kossounou en Rits speelden in zijn rug bij afwezigheid van Ruud Vormer (quarantaine). In doel kreeg Senne Lammens de voorkeur op generatiegenoot Shinton en voorin hield man in vorm Pérez Okereke op de bank.

De Venezolaan kreeg meteen ook de eerste grote kans van de match na een mooie aanval door het midden, maar de Utrecht-doelman lag prima in de weg. Aan de overkant hielden de Nederlanders zich ook niet onbetuigd: het evenwicht zat in de wedstrijd, maar op grote kansen bleef het wachten. Op het halfuur besloot Mitrovic (net als tegen AEK Athene) een handje te helpen: een te korte bal op Lammens werd onderweg nog geduwd door spits Balk, die de 0-1 wist te scoren.

Club probeerde iets terug te doen, maar Dost vinden bleek moeilijk. Lang heeft nog niet de bloedvorm van vorig seizoen te pakken en ook Mata loopt nog maar net warm na zijn enkelblessure. ’t Was knokken tegen zichzelf, wat de landskampioen deed. Al moet je dat laatste tijdens de voorbereiding altijd met een korreltje zou nemen met alle trainingsarbeid in het achterhoofd.

Rits scoort na doorzetten De Ketelaere

De hoofdmacht mocht nog een kwartiertje opdraven tijdens de tweede helft met het oog op de Supercup, en maakte ook nog gelijk. De Ketelaere zette zich goed door op rechts en Rits kon in twee keer scoren. Op het uur wisselde Clement z’n hele ploeg op doelman Lammens na voor hoofdzakelijk jongens van Club NXT, en dat leverde nog een nederlaag op. Van der Kust scoorde na een inschattingsfout van de jonge Club-goalie, de Utrechtenaren maakten ook nog 1-3 vanop de stip. Audoor - prima voorbereiding, trouwens - milderde nog met een knap schot in de benedenhoek, al lukte Gustafson nog de 2-4. Zaterdag probeert Club de eerste trofee van het seizoen te pakken mét fans: tegen Genk wordt om 20.45 uur afgetrapt in Jan Breydel.

CLUB BRUGGE: Lammens, Mata (60’ Van der Brempt), Mitrovic (60’ Mondele), Mechele (60’ Hautekiet), Ricca (60’ De Cuyper), Kossounou (60’ Mbamba), Rits (60’ Sandra), De Ketelaere (60’ Audoor), Lang (60’ Okereke), Pérez (60’ Servais), Dost (60’ Badji)

GOALS: 32’ Balk (0-1), 51’ De Ketelaere (1-1), 66’ Van der Kust (1-2), 77’ Douvikas (1-3), 82’ Audoor (2-3), 84’ Gustafson (2-4)