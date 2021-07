Grootste hackersgroep Revil plots verdwenen van het internet na waarschuwing van Biden

De Russische hackersgroep Revil is ogenschijnlijk verdwenen van het dark web, waar verschillende webpagina’s van de groep te vinden waren. Het is nog niet duidelijk of de pagina’s offline werden gehaald door de groep zelf, of de overheid de bende heeft kunnen oprollen.

De onderbreking komt er dagen nadat de Amerikaanse president Joe Biden er bij zijn Russische collega Vladimir Poetin op had aangedrongen dat hij moest optreden tegen de hackers. “Ik heb duidelijk gemaakt dat de Verenigde Staten verwachten dat hij optreedt als een hackingoperatie op zijn territorium gebeurt”, zei Biden.

Optreden tegen criminele cyberbendes is topprioriteit voor Biden, nadat een aantal Amerikaanse bedrijven slachtoffer werden van grootschalige aanvallen. Zo zat een groot deel van de Amerikaanse oostkust in mei vier dagen zonder brandstof, na een aanval van hackerscollectief Darkside op Colonial Pipeline. Darkside ging daarna offline, maar het is onduidelijk of ze onder een andere naam konden hergroeperen.

Ook in België zijn cyberaanvallen niet ongewoon. Afgelopen weekend werd een kwart miljoen euro losgeld betaald om een einde te maken aan een cybergijzeling die zo’n 65 bedrijven trof.