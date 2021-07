Ooit de populairste sport van ons land, maar 650 jaar oude kaatsen lijkt nu echt ten dode opgeschreven

Ooit was het de populairste sport in ons land, meer beoefend dan voetbal en atletiek. Maar anno 2021 lijkt kaatsen uitgekaatst. Met het einde van veelvoudig landskampioen en bekerwinnaar Amis Réunis uit Buizingen verdwijnt alweer een monument in de balsport. “We zijn niet de eerste en waarschijnlijk ook niet de laatste die ermee stopt.”