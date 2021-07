Jürgen Klopp heeft positief nieuws over Virgil Van Dijk: “Het ziet er heel goed uit”

Liverpool is momenteel op stage in het Oostenrijkse Salzburg. Vanuit het Alpenland gaf trainer Jürgen Klopp een update over de toestand van sterkhouder Virgil Van Dijk: de Nederland traint opnieuw deels met de groep.

Virgil Van Dijk lag sinds medio oktober in de lappenmand na een botsing met Everton-doelman Jordan Pickford. De Nederlandse verdediger moest een kruis maken over zijn seizoen en over het EK. Nu is er eindelijk licht aan het einde van de tunnel. Dinsdagochtend trainde hij opnieuw mee met de groep. Hij zit nog niet op hetzelfde niveau als de rest van het team, maar het is ook anders natuurlijk. Het ziet er wel heel erg goed uit”, vertelde Klopp in een gesprek op de clubwebsite.

“De komende dagen zullen we ze geleidelijk aan verder integreren in de groep. We zijn onophoudelijk in gesprek met de medische staf zodat we het juiste kunnen doen. Zo zal Van Dijk de komende dagen nog geen twee trainingssessies op een dag hebben. Voor de tweede sessie zullen ze verder werken met de fysio. Ik weet niet wanneer we de volgende stap kunnen zetten, maar het zal zeker binnen de vier weken zijn. Hij zal grote stappen vooruit zetten.”