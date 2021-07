22 jaar geëist voor hoofdverdachte foltermoord op Vlaamse loodgieter

Nicky S. (32) ging als een beest tekeer toen hij twee jaar geleden loodgieter Johan van der Heyden vermoordde en het lichaam later in stukken sneed om te verbranden. Het Openbaar Ministerie eiste dinsdag op het proces in Breda 22 jaar cel met bijkomende voorwaarden.

Meer dan eens moesten aanwezigen in de rechtbank eens diep slikken bij het aanhoren van de gruwel die de Belgische loodgieter Johan van der Heyden (56) heeft moeten doorstaan. Gekneveld werd hij gefolterd met de blote vuisten maar ook met materiaal dat in zijn bestelwagen lag. Met een doel, hem de plek laten aanwijzen waar zijn zwart geld verstopt lag.

Toen dat niet lukte, heeft Nicky S. hem vermoord. Wellicht op 3 juni 2019.

In een woonwagenkamp in Steenbergen werd het stoffelijk overschot in stukken gezaagd, verbrand en in het Rijn-Scheldekanaal gedumpt in een cementkuip.

Tegen hoofdverdachte Nicky S. uit Steenbergen is nu 22 jaar cel geëist met dwangverpleging. Volgens de officieren van justitie is Nicky gevaarlijk en heeft hij een persoonlijkheidsstoornis. Onbehandeld in de maatschappij is de kans op herhaling groot en zal hij een gevaar voor anderen blijven, aldus aanklager Paul Emmen.

Het Openbaar Ministerie acht hem schuldig aan gekwalificeerde doodslag, vrijheidsberoving, poging tot diefstal en afpersing en het doen verdwijnen van een lichaam.

De andere verdachten, Wanda van R. (41) en Edna V. (41) wordt poging diefstal met geweld, poging afpersing met de dood tot gevolg verweten, evenals het medeplegen van vrijheidsberoving en het doen verdwijnen van een lichaam. Tegen hen werd respectievelijk twaalf en tien jaar geëist.

Cheyenne (20), de dochter van Edna, was betrokken bij het laten verdwijnen van het lichaam van de loodgieter. Tegen haar is de lichtste straf geëist: 15 maanden waarvan 5 voorwaardelijk.

Pure horror

Wanneer de uitspraak valt staat nog niet vast.

Johan Van der Heyden vertrok voor de feiten avonds nog om een dringende herstelling uit te voeren. Maar in werkelijkheid reed hij naar de woning van sekswerkster Wanda V.R. (41) aan de Wandelweg in Zoersel, bij wie hij al lang klant was.

Die zondagavond was Wanda Van R. niet alleen in Zoersel. Ook haar ex-partner Nicky S. was er, samen met zijn vriendin Edna (41) en haar dochter Cheyenne (20). De bende had die middag het plan opgevat om Johan Van der Heyden af te persen, want volgens Wanda Van R. had de zelfstandige loodgieter flink wat spaargeld verzameld. Wanda Van R. bedwelmde Johan Van der Heyden met slaappillen en vloeibare XTC. Wat volgde was pure horror.

LEES OOK. Verdachten brute moord op loodgieter wijzen naar elkaar: “Werd misselijk bij toekijken. Ik ben ook maar een mens” (+)