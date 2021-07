24 jaar geleden ontvoerd toen hij aan het spelen was, nu herenigd met papa

In 1997 verdween het tweejarige zoontje van Guo Gangtang spoorloos terwijl het voor hun huis in de provincie Shandong aan het spelen was. Sindsdien doorkruiste de vader met zijn motorfiets ruim 20 provincies in het onmetelijke land, op zoek naar tips die hem naar zijn kind konden leiden. Nu, 24 jaar en dik 500.000 kilometer later, zijn vader en zoon eindelijk herenigd.

Volgens het Chinese ministerie van Veiligheid kon de politie de identiteit van de nu 26-jarige zoon achterhalen dankzij DNA-analyse. Twee verdachten – een man en een vrouw – werden gearresteerd, aldus lokale media. Het koppel had de jongen destijds ontvoerd om hem later voor adoptie te verkopen in de naburige provincie Henan, waar de jongeman nog altijd woonde.

In China is de ontvoering en verkoop van baby’s al decennia een probleem. Volgens een schatting uit 2015 zouden jaarlijks zo’n 20.000 kinderen ontvoerd en verkocht worden in eigen land of het buitenland. De verdwijning van Gangtangs zoontje werd in 2015 nog verfilmd, met acteur Andy Lau uit Hongkong in de rol van de vader.