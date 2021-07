Wolkbreuk veroorzaakt wateroverlast in Limburg, snelweg onder water in Nederland

Het onweer waar voor gewaarschuwd werd, veroorzaakt dinsdagavond in Limburg al heel wat wateroverlast. Ook in Brussel en in Nederland viel de regen al met bakken uit de lucht.

De inwoners van heel wat Limburgse gemeenten kregen dinsdagavond een wolkbreuk te verwerken. Dat was onder meer het geval in Zolder, Bilzen en Riemst.

In de Bolderstraat in Riemst moesten dinsdagavond de bewoners de aftrekkers bovenhalen. Na een kortstondige, maar felle stortregen stond de straat blank. Doordat de riolering het overvloedige water niet meer geslikt kreeg stroomden de kelders onder. In Heukelom kon een van de bewoners nog lachen. Hij dobberde rond in een bootje. “Dat hoort er bij”, vertelt zijn vrouw. “Mijn man heeft er al in gelegen, maar we vervoerden ook al een kindje. We hebben die boot speciaal gekocht voor wanneer we met wateroverlast kampen. Dit is niet de eerste keer. Het wordt tijd dat ze iets aan dit probleem doen.”

De mensen in Heukelom moeten toekijken hoe het water zich een weg naar binnen vindt. “Ons huis is overstroomd. “Washok, de dressing, de badkamer, het staat vol. Nog een centimeter en de woonkamer is aan de beurt”, aldus de bewoonster.

Ook in het naburige Bilzen is al sprake van de eerste problemen. Aangezien de weersvoorspellingen spreken van overvloedige regenval in de regio Riemst-Hoeselt-Tongeren, maar ook Borgloon en Heers, bereiden de brandweerdiensten zich volop voor. Op de kazernes worden zandzakjes gevuld.

Overleg gepland

In Limburg vindt daarom woensdagochtend overleg plaats met gouverneur Jos Lantmeeters. Het zwaartepunt van het noodweer wordt voorlopig woensdagnamiddag verwacht, zegt Lantmeeters. “Er is momenteel geen formeel overleg, maar het gebeurt wel informeel en via telefoon. We gaan eerst gemeentelijk kijken wat er aan de hand is”, zegt de gouverneur dinsdagavond.

Woensdagochtend volgt dan provinciaal overleg. “Het zwaartepunt wordt woensdagnamiddag verwacht, maar we kunnen in de voormiddag pas zeggen waar het het meeste zou regenen”, aldus Lantmeeters. “We gaan na het overleg communiceren, want we willen de mensen duidelijk maken waar men miserie kan verwachten.”

Snelweg onder water

Waar nog veel regen viel, was in Brussel en in enkele gemeenten in de Vlaamse Rand van Brussel. Daar viel dinsdagavond op korte tijd veel regen, maar dat veroorzaakte geen grote problemen.

Ook in het zuiden van Nederlands-Limburg is er al wateroverlast. De snelweg tussen Heerlen en Maastricht werd afgesloten en in verschillende wijken staan er straten blank. Lokaal viel er in geen tijd 75 liter uit de lucht.

Dat er veel regen zou vallen, was voorspeld door het KMI. Het heeft van dinsdag tot en met donderdag code oranje afgekondigd voor meerdere plaatsen in het land, want er kunnen hoeveelheden neerslag vallen die normaal op een hele maand vallen.

