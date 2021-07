Malta heropent grenzen dan toch voor niet-gevaccineerden

Malta komt dan toch terug op de beslissing om niet-gevaccineerden de toegang tot het land te ontzeggen. Dat is dinsdagavond bekendgemaakt. De Europese Commissie had eerder al gezegd dat de lidstaten de bepalingen van het coronacertificaat moeten respecteren.

Malta kondigde vrijdag aan de grenzen vanaf morgen/woensdag te sluiten voor reizigers die niet volledig gevaccineerd zijn. Zo hoopte het eiland een heropleving van het aantal besmettingen met het coronavirus in te dammen. De Europese Commissie wilde Malta overtuigen om op de beslissing terug te komen en ook negatieve PCR-tests te aanvaarden.

Een paar uur voor de nieuwe regel van kracht zou worden, heeft de regering in Malta beslist om de beslissing terug te schroeven. “Mensen die in Malta aankomen zonder in het bezit te zijn van een vaccinatiebewijs, zullen gedwongen worden een periode van quarantaine te ondergaan”, aldus de regering in hoofdstad Valletta.

Malta, een eiland met 500.000 inwoners, geldt als de lidstaat waar de vaccinatiecampagne het verst staat. 79 procent van de volwassenen heeft twee doses van een vaccin gehad. Op 27 juni meldde het land dat er die dag geen enkele besmetting was geregistreerd, maar vorige vrijdag telden de autoriteiten er opnieuw 96 besmettingen.