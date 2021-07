Club Brugge mikt op jonge Belg van Juventus: Koni De Winter (19) is kandidaat-opvolger voor Kossounou

Brugge - Odilon Kossounou (20) geniet interesse van Engelse clubs en dus speurt Club Brugge al naar een andere centrale verdediger. Koni De Winter (19) komt in het vizier. De Belg is nu nog onbekend bij Juventus, maar de Italianen vragen wel om en bij de 5 miljoen euro.

Hij deelde al de kleedkamer met Cristiano Ronaldo, maar in België is Koni De Winter (19) nog geen klinkende naam. De Belgische belofte werd opgeleid bij Zulte Waregem, is technisch vaardig en met zijn 1,88 meter ook een stevige verdediger. De Winter kan ook als controlerende middenvelder uit de voeten. in 2018 waren verschillende Belgische topclubs geïnteresseerd in zijn diensten, maar toen ruilde hij Essevee voor het grote Juventus. Club Brugge bleef hem wel altijd volgen.

In Turijn deed De Winter het goed. Bij de U19 werd hij een vaste waarde en hij schopte het zelfs tot kapitein. Geregeld mocht hij meetrainen met de A-ploeg. Helaas zat samenspelen met Ronaldo en co. er nog niet in, maar toen er veel verdedigers afwezig waren, haalde de belofte weleens de bank in de Champions League-match tegen Barcelona. In februari werd zijn contract bij de Oude Dame nog verlengd tot 2024.

5 miljoen euro

Maar als Koni De Winter echt wil doorgroeien en een nieuwe Zinho Vanheusden wil worden, is het op zijn 19de tijd om speelminuten te maken op het hoogste niveau. Aangezien de concurrentie bij Juventus met onder meer De Ligt, Chiellini en Bonucci niet min is, is een transfer bespreekbaar. Club Brugge heeft de Belg alvast nog op zijn lijst staan, maar de Belgische kampioen is niet alleen. Ook Premier League-clubs Brighton & Hove Albion en Southampton hebben de Belg op hun radar. Juventus zelf wil ook boter bij de vis. Het vraagt een transferprijs van om en bij de 5 miljoen euro.

Of blauw-zwart in actie treedt, zal ook afhangen van andere dossiers. Het is geen geheim dat de Ivoriaanse verdediger Odilon Kossounou serieuze stappen heeft gezet en stilaan klaar is voor een grote (Engelse) transfer. Al zal Club ook voor hem de jackpot willen.