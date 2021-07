Club Brugge heeft jonge Engelse spits op (brede) verlanglijst

Brugge - Caleb Chukwuemeka (19): zo heet de jonge spits die Club Brugge in de gaten houdt. De jonge Engelsman staat, net zoals een aantal anderen, op het lijstje. Vorig seizoen kwam hij uit bij Northampton in de League One, dat evenwel degradeerde. Hij is er einde contract.

Chukwuemeka komt nog naar net piepen, maar geniet na zijn debuutseizoen bij Northampton interesse uit binnen -en buitenland, maar ook Club Brugge wil de aanvaller eventueel inlijven. De spits staat op de brede verlanglijst, maar is geen absolute prioriteit. Maar omdat Chukwuemeka einde contract is én talentvol, lijkt hij een opportuniteit.

Nog zo’n reden om niet te verlengen: Northampton Town tuimelde vorig seizoen uit de League One en komt dit seizoen uit in Two. Hij kwam in totaal 28 keer in actie en heeft twee goals op z’n palmares. Afwachten wat de Engelse Nigeriaan beslist wanneer straks een club uit de Premier League of Championship ook een voorstel doet.