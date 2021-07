Meer en meer bedrijven profileren zich als ecologisch en duurzaam, maar zijn ze dat ook? Regering zwaait nu met boetes

100% natuurlijk, milieuvriendelijk, fosfaatvrij, duurzaam, … We worden door producenten om de oren geslagen met labels en beweringen dat alles ecologisch is vervaardigd, maar klopt dat ook? Het is in elk geval vaak niet te controleren en sommige bedrijven belazeren de consument ook gewoon. Staatssecretaris voor Consumentenbescherming Eva De Bleeker (Open VLD) wil dit zogenaamde greenwashing eindelijk aanpakken. Met controles van de Economische Inspectie en boetes.