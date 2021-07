Houden de jeugdkampen het droog? “De regen is het minste van onze zorgen, we zijn al blij dat we hier allemaal samen op kamp mogen”

Honderden jongeren zijn momenteel op kamp in de Ardennen, en daar kan het de komende dagen weleens héél nat worden. En dus zijn de jeugdbewegingen zich volop aan het voorbereiden op wat er uit de lucht dreigt te vallen. “Als het moet, zullen we ontruimen. Maar dat zal wel niet nodig zijn, zeker?”

Greppels graven, de tenten waterdicht maken en het hout droog proberen te houden onder de zeilen. Dat is momenteel dé bezigheid van jeugdbewegingen die op kamp zijn in de Ardennen. Want de hevige regen ...