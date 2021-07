Angst voor renteverhogingen zet Wall Street onder druk

De aandelenbeurzen in New York zijn dinsdag gedaald. Beleggers op Wall Street reageerden op de onverwacht hoge inflatie in de Verenigde Staten. Die kwam in juni uit op 5,4 procent op jaarbasis, het hoogste niveau in bijna dertien jaar. Dat wakkerde de angst aan dat de Federal Reserve nog sneller geneigd zal zijn steunmaatregelen af te bouwen of de rente te verhogen.