Gianluigi Donnarumma neemt afscheid van Milan-fans, transfer naar PSG dichtbij: “Soms is het goed om voor verandering te kiezen”

Met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid wordt Gianluigi Donnarumma de nieuwe doelman van PSG. Hij verlaat AC Milan en trekt transfervrij naar de Franse hoofdstad. Op Twitter nam Donnarumma, die afgelopen EK verkozen werd tot Speler van het Toernooi, alvast afscheid van de fans van de rossoneri.

Nadat hij afgelopen zondag de held werd door de beslissende strafschop van Bukayo Saka te stoppen en Italië zo de Europese titel schonk, gaat de focus van Donnarumma opnieuw naar het clubvoetbal. Ook daar staat de komende dagen immers een en ander te gebeuren. Het contract van Donnarumma liep namelijk af op 30 juni en dus is de doelman eigenlijk een vrije spelen. Zowat iedereen is er echter van overtuigd: Donnarumma zal deze week nog voorgesteld worden als nieuwe doelman van PSG.

Dat de Italiaanse goalie op Twitter uitgebreid afscheid nam van de Milan-fans, is namelijk opnieuw een teken in die richting. Donnarumma maakte op amper 16-jarige leeftijd zijn debuut voor het eerste elftal en groeide bij Milan uit tot een van de beste doelmannen ter wereld. Zes jaar later heeft hij meer dan 250 wedstrijden op de teller staan. Nu geeft hij echter aan dat het tijd is voor iets nieuws.

Andere uitdaging

“Ik ben bij Milan gekomen toen ik niet meer dan een kind was. Acht jaar lang heb ik dit shirt met heel veel trots gedragen. We hebben gevochten, geleden, gewonnen, geweend, gevierd. Dat alles met mijn kameraden. Ik zal nooit deze ongelofelijke jaren bij deze club vergeten, maar de tijd is gekomen om afscheid te nemen. Het was geen gemakkelijke beslissing en een post op sociale media is eigenlijk niet voldoende om mijn gevoelens te beschrijven”, klonk het op… Twitter. “Misschien kan wat ik voel zelfs niet in woorden uitgedrukt worden. Het enige wat ik kan zeggen is dat het soms goed is om voor verandering te kiezen en om een andere uitdaging aan te gaan. Deze club zal evenwel voor altijd in mijn hart blijven.”

Certe scelte sono difficili, ma fanno parte della crescita di un uomo.

Sono arrivato al @ACMilan che ero poco più di un bambino, per otto anni ho indossato questa maglia con orgoglio, abbiamo lottato, sofferto, vinto, pianto, gioito, insieme ai miei compagni…

(1/6) pic.twitter.com/JqGcfSiDi9 — Gianluigi Donnarumma (@gigiodonna1) July 13, 2021

Bij PSG zal Donnarumma al de derde topspeler zijn die gratis in Parijs aankomt. Eerder versterkte de Franse grootmacht zich immers al met de transfervrije Sergio Ramos en Georginio Wijnaldum. Zij waren einde contract bij respectievelijk Real Madrid en Liverpool.