“Mbokani had zijn plaats nog aan de Belgische top, maar is ook het slachtoffer van zijn honger naar centen”

Dieumerci Mbokani zegt het Belgisch voetbal vaarwel. De verdedigers uit de Jupiler Pro League zullen dat niet erg vinden, maar wij wel. Met de Congolees was het immers nooit saai. Herinner u zijn gekibbel met Jovanovic, zijn nukkig gedrag als hij weer geen Gouden Schoen kreeg – gelukkig ontving hij er toch één – of die keer dat hij vastzat in een kermisattractie. Daar mogen we nog eens om lachen, dat doet hij intussen zelf ook.