Hoe Capitán Miranda toevluchtsoord werd voor Vlaamse collaborateurs en gelukszoekers

De Frickelo’s waren geen eenzame Vlaamse familie van landgenoten in een ver subtropisch land. Ze gedijden in een kolonie van tweehonderd Belgische koppen. Met gelukzoekende boeren, gevluchte collaborateurs en teleurgestelde kolonialen. Nu nog kan je langs de Ruta 6 van huis tot huis gaan, naar families met namen als Bosmans, De Smet, Godefroid en Hellemans. Overal is de ontvangst even hartelijk, overal wordt even graag gezwegen over vroeger.

Guido Hellemans (71) komt zijn Paraguayaanse voordeur uit gepikkeld. Steunend op zijn wandelstok, knokig, maar breed lachend. Blij dat hij iemand uit het oude land ziet. Bij hem is het een tijd geleden dat hij België gezien heeft. “Ik lag nog in een mandje. Ik was drie maanden oud toen mijn ouders in ’49 naar hier zijn gekomen.” Waar zijn familie dan vandaan komt? “Oudenaarde”, zegt hij. Nochtans praat hij met een Antwerps aandoend accent. “Het kan ook Lier zijn. Ik weet het niet, ik ken niks van ginder.”

Guido Hellemans was een baby van drie maanden toen zijn ouders uit Oudenaarde naar hier kwamen. Foto: Inge Kinnet

Zijn zus Annemarie, die een paar jaar ouder is, verderop woont en die klaarstaat om haar koeien – met de hand – te melken, weet het wel nog. Moeder was van Oudenaarde, vader van Lier. Nog verderop woont hun jongere zus Margriet, tussen hen in hun jongste broer Piet, die hier geboren is. Die van 2000 tot 2010 burgemeester was van het dorp en die nu campagne voert om het opnieuw te worden. Om maar te zeggen: Capitán Miranda kleurt Vlaams. Loop langs de Ruta 6 en je komt ze tegen: de kinderen van de Vlaamse migranten. Vijftigers tot tachtigers, die als klein kind naar hier kwamen, of hier geboren werden. Die thuis altijd Nederlands hebben gesproken maar voor wie België een ver en vreemd land is. Op de hoek is het tankstation van de familie Van Nevel, een beetje verder de supermarkt van de familie Godefroid. Hier was de koffieplantage van de familie Beckers, daar woonden die van Peeters, die Getuigen van Jehova waren. Verderop kwam je de families Dierckx, Albrecht en Van den Dorpel tegen.

Piet Hellemans, alias Don Pedro, was al eens tien jaar burgemeester van Capitán Miranda, en wil het graag opnieuw worden.

On-Vlaams? Onzalig!

“Het waren allemaal Belgen, hier”, zegt Leo De Smet (75). Hij draagt een petje dat Belgium zegt, hij is sojaboer en woont langs de Ruta 6 op honderd meter van de Frickelo’s. Zijn ouders zijn na de oorlog naar hier gekomen. Er was een bom op hun huis gevallen, ze hadden niks meer. “Zelfs geen geld om nog een brief naar huis te schrijven.” Maar met hard boeren heeft de familie zich gered. De Smet wijst naar de overkant van de baan, naar een losstaand gebouw. “Mijn vader heeft nog mee het clubhuis gesticht. Samen met Charel Frickelo. We kwamen er elke zondag samen, we vierden er verjaardagen, trouwfeesten en de elfde juli. We voetbalden, speelden toneel, bakten vlees. Wij slachtten dan een koe. Of er was een varken van Gaston Bosmans, of kiekens van Johnny Godefroid.”

Leo De Smet. Foto: Inge Kinnet

De barbecueroosters van het Vlaamse clubhuis liggen te roesten nu, de Nederlandstalige bibliotheek vergaart stof. Op de zijgevel staat nog de grote geschilderde Vlaamse Leeuw. De militante versie, zonder rode klauwen. Hij herinnert aan de politieke redenen voor de Vlaamse vlucht naar Paraguay. Er wordt bij veel Vlamingen besmuikt over gesproken. Hun vaders trokken naar hier omdat ze té veel oorlog hadden gezien, zeggen ze. Omdat het ruzie was na de oorlog, omdat ze schrik hadden voor een derde oorlog.

Gaston Bosmans, die naast het clubhuis woont, is directer. “Zijt gij van de Vlaamse Partij?”, vraagt hij bij het groeten. “Nee? Awel, dan zijt ge onzalig.” Hij lacht, maar hij meent het. Hij is 89, hij hoort slecht en praat nog moeilijk, maar zijn geloof heeft hij nog. Zijn vader, Livinus Bosmans, was een van de eerste Vlamingen hier. Die was in Kampenhout schoolmeester geweest en gaf hier in het clubhuis Vlaamse les. Hij was ook een veroordeelde collaborateur. “Hij is veroordeeld omdat hij een VNV’er was. Omdat hij Vlaamsgezind was”, zegt Gaston Bosmans. Hij draagt zijn huishoudster op iets te tonen waar hij trots op is. Het is de affiche voor een herdenking van Staf Declercq, de leider van het VNV, de extreemrechtse en Vlaams-nationalistische collaboratiepartij.

“Ik ben in 1942, als tienjarig manneke, mee naar zijn begrafenis geweest. Luistert, Duitsland had de oorlog verklaard aan het communisme. Daarom zijn veel katholieke Vlamingen, in Duits uniform, gaan vechten tegen de communisten. Uit geloof. Dáárom is mijn vader veroordeeld. Daarom heeft hij vastgezeten van ’44 tot ’47. Ons moeder hebben ze ook vastgepakt. Ik mocht bij de buurvrouw slapen. De andere buren zeiden: Die zwarte hond moet ge geen eten geven. Ze hebben ons huis afgebrand, we zijn drie keer van school moeten veranderen omdat ze ons overal wegjoegen, dan zijn we naar hier gekomen.”

Gaston Bosmans en zijn vrouw Ena Meyer. Foto: Inge Kinnet

Nazi’s welkom

“Nu heeft nonkel Gaston dingen gezegd die ik nooit eerder gehoord had over onze familie”, zegt Patrick Godefroid na het gesprek. Godefroid heeft langs de Ruta 6 een supermarkt en een kippentransportbedrijf. Zijn moeder is de zus van Gaston Bosmans, Livinus Bosmans was zijn grootvader. “Hij leerde ons destijds dat de Vlaamstaligen de goeien waren, en de Franstaligen de slechten. Bij mijn bezoeken aan België heb ik geleerd dat dat niet waar is. Maar ik wist niet waar het vandaan kwam. Ik wist alleen dat mijn twee grootvaders niet echt overeenkwamen.” Zijn andere grootvader was Robert Godefroid, radiotechnieker en sterrenkundige. Zijn huis staat er nog net zo bij als in de jaren 50, met veel radioapparatuur en met veel portretten van koning Boudewijn. Godefroid was koningsgezind, Bosmans Vlaamsgezind. Vandaar de onmin.

Patrick Godefroid in het huis van zijn grootvader Robert, die radiotechnieker en sterrenkundige was. Foto: Inge Kinnet

Overigens zeggen de Frickelo’s ook nonkel Gaston tegen Gaston Bosmans. Diens vrouw, Ena Meyer, is de zus van Erika, de vrouw van Charel Frickelo. En ook bij de Frickelo’s werd er over oorlog en politiek vooral gezwegen. “Ons vader sprak daar niet over”, zegt Frida. “Bij ons thuis speelde dat trouwens niet, de Vlaamse Zaak. Bij anderen dus wel. Er waren een paar dorpen verder een paar Franstalige Belgische families. Die kwamen nooit naar het clubhuis. Nu snap ik waarom. Niet zo lang geleden heb ik pas ontdekt dat veel nazi-Belgen naar hier zijn gekomen.”

Pro memorie: in Paraguay was grond op overschot en was nieuw volk welkom. Maar er was meer. Vanaf 1954 was Alfredo Stroessner er dictator. Hij was zelf van Duitse komaf, en onder zijn bewind was Paraguay uiterst gastvrij voor nazi’s en collaborateurs op de vlucht. Stroessner was ten andere veelvuldig te gast in Hotel Tirol, op een kilometer van de boerderij van Charel Frickelo. Dat was opgericht door Armand Reynaers, een Vlaamse SS’er die ter dood werd veroordeeld maar kon vluchten.

Don Carlos, de verzoener

Voor de goede orde: niet alle Vlamingen in Paraguay waren Duitsgezind tijdens de oorlog. Sommigen waren louter gelukszoekers met zin in avontuur, zoals Charel Frickelo. Dan was er de familie van Emiel Menten, een bankdirecteur uit Wilrijk die veroordeeld was voor miljoenenfraude met valse aandelen en die gevlucht was. Er waren Hugo en Agnes Beckers, kolonialen die na de onafhankelijkheid waren teruggekeerd uit Congo, maar die hun draai niet meer vonden in het jachtige Belgische leven en in Paraguay hetzelfde klimaat en levensritme vonden als in Afrika.

De verschillende Vlaamse families in Capitán Miranda. Foto: Inge Kinnet

Niet al die Paraguayaanse Belgen kwamen overeen. Het oorlogsverleden speelde. Maar er waren ook pionierende boerenfamilies, zoals die van Bosmans, die niet moesten weten van families als Beckers, die later waren gekomen en die rijk en intellectualistisch waren. En Piet Hellemans – Don Pedro, zeggen ze hier – mag dan al burgemeester van Capitán Miranda zijn geweest, het was Charel Frickelo die de morele burgemeester was van die kleine Vlaamse kolonie, die op zijn hoogtepunt zowat 200 koppen telde. Frickelo was de minzame melkboer die bij iedereen over de vloer kwam en de enige die met iedereen sprak. De man die luisterde maar zelf geen grote mening verkondigde. Was er ruzie, dan sprong hij op zijn tractor en ging hij praten met de kibbelaars. Boer Charel werd dan Don Carlos, de verzoener.

Charel Frickelo (midden) wilde dat iedereen in Capitán Miranda overeenkwam. Was er ruzie, dan werd hij Don Carlos, de verzoener. Foto: Inge Kinnet

“Ons vader was een eerlijke mens, die iedereen graag zag”, zegt Frida Frickelo. “En die bovenal wilde dat iedereen met iedereen overeenkwam.” De sociale lijm van de Vlaamse kolonie, dus. Maar Frickelo is er niet meer, en die kolonie plakt almaar minder aaneen. “We waren een hechte gemeenschap”, zegt Leo De Smet, met het Belgium-petje. “Nu is alles verwaterd. Veel Belgen zijn weggetrokken, naar Amerika of Argentinië, of terug naar Europa. Of gewoon, getrouwd met ne Paraguayer en verhuisd uit Capitán Miranda. Ons clubhuis staat leeg, de jonge generatie is niet meer geïnteresseerd in samenkomen. Onze kinderen spreken onze taal niet meer en zelfs die van mijn generatie praten onder mekaar Spaans. Ik sprak nog Vlaams met Charel Frickelo, nu alleen nog met Gaston Bosmans. Charel is dood, wij zijn oud. Nog een paar jaar, en niks is hier nog Vlaams.”