Opnieuw meer dan duizend coronabesmettingen per dag

Het aantal nieuwe bevestigde besmettingen met het coronavirus ligt in België weer boven de duizend per dag. Dat blijkt woensdagochtend uit de gegevens van gezondheidsinstituut Sciensano.

In de week van 4 tot 10 juli kwamen er dagelijks gemiddeld 1.006 bevestigde besmettingen bij. Het gaat om een stijging met 83 procent in vergelijking met de zeven voorgaande dagen. Er werden in die periode zowat 60.500 tests uitgevoerd (-4 procent), de positiviteitsratio steeg licht tot 1,8 procent.

De tweewekelijkse besmettingsgraad, of incidentie, ligt nu op 94,8 gevallen per 100.000 inwoners. Het reproductiegetal – de mate waarin zieke personen anderen besmetten – bedraagt momenteel 1,03. Als die waarde boven 1 ligt, neemt de epidemie aan kracht toe.

Ook de ziekenhuisopnames stijgen weer tot gemiddeld 17,6 per dag in de week van 7 tot 13 juli (+11 procent). Momenteel liggen 239 coronapatiënten in de ziekenhuizen, van wie 90 op de afdelingen intensieve zorg. Dat zijn er iets meer dan een dag eerder, al tekent zich in vergelijking met een week eerder nog een lichte daling af.

Het aantal nieuwe overlijdens wegens Covid-19 blijft ondertussen nog verder zakken. In de week van 4 tot 10 juli waren er dagelijks gemiddeld 2,1 sterfgevallen, een krimp van 35 procent.

Intussen hebben 7.615.248 landgenoten minstens één dosis van een coronavaccin gekregen. Dat is 66,1 procent van de totale bevolking, of 81,3 procent van de volwassenen. Van hen zijn 4.962.193 mensen volledig gevaccineerd: 43,1 procent van de hele bevolking, 53,8 procent van de volwassenen.