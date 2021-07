Schietinstructeur federale politie veroordeeld voor stalking, diefstal en verboden wapenbezit

Vilvoorde - Een schietinstructeur (55) van de federale politie is veroordeeld voor een waslijst aan misdrijven. Onder meer: stalking, het vernielen van een wagen, opzettelijke slagen en verwondingen, verboden wapenbezit en diefstal. Volgens Het Laatste Nieuws werd de man pas enkele dagen geleden op non-actief gezet.

“Verregaande normvervaging... manipulatief... agressieproblematiek...” De rechter in Turnhout kon geen fraai beeld schetsen van de 55-jarige schietinstructeur uit Vilvoorde.

De bal ging aan het rollen in 2019 toen een vrouw naar de politie stapte. Ze vermoedde dat haar ex, de schietinstructeur van de federale politie, processierupsen tussen haar ondergoed verstopt had. Ook vermoedde ze dat hij bij haar ingebroken en spullen gestolen had, onder meer een sleutelhanger met as van haar overleden echtgenoot. Het onderzoek leidde de politie tot een inval in de politiekazerne waar de schietinstructeur werkte. In zijn locker vonden ze gestolen vrouwenondergoed, naaktfoto’s en een DVD met beelden van een vrouw in de douche, schijnbaar opgenomen met een verborgen camera. Bij hem thuis vonden ze drie verboden wapens, munitie, een traangasgranaat en nog een resem andere slagwapens. Tijdens het onderzoek kwam ook nog naar boven dat hij de autoruit van een andere vrouw vernield had. Ook op het werk is de lijst met incidenten lang. Zo hield hij in 2008 een geladen wapen tegen het hoofd van een collega-agent.

Hij kreeg 3 maanden met uitstel voor verboden wapenbezit en 18 maanden cel met uitstel voor de waslijst andere feiten. Daarnaast moet de man zich psychologisch laten begeleiden. Opvallend: de dag na zijn veroordeling ging hij gewoon aan het werk. Sterker nog: volgens Het Laatste Nieuws maakte hij heel wat collega’s ongemakkelijk door met een kalasjnikov te zwaaien in de kazerne.

Pas nadat de federale politie een intern onderzoek opstartte, werd de man enkele dagen geleden op non-actief gezet. Dat terwijl de veroordeling al van 30 juni dateerde.