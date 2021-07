Waar gaat het nog regenen en hoeveel? Een overzicht per provincie

Er wordt nog tot en met donderdagavond gewaarschuwd voor hevige regenval in ons land. Een overzicht per provincie.

Woensdag blijft het zwaarbewolkt tot betrokken met vooral in de oostelijke landshelft veel regen of soms hevige buien, mogelijk vergezeld met onweer. In het centrum valt er bij momenten regen, in het westen blijft het overwegend droog. De maxima schommelen tussen 15 graden in de Hoge Venen en lokaal 20 graden in het centrum. De wind waait matig en aan zee vrij krachtig tot krachtig uit het noordwesten tot noorden. Aan zee zijn rukwinden tot 60 km/u mogelijk.

Woensdagavond en -nacht blijft de neerslagzone boven het oosten van ons land liggen. In het oosten valt er dan nog veel regen. In het centrum valt er eerder regen bij tussenpozen, in het westen blijft het wellicht droog. In het uiterste westen zijn ook enkele opklaringen mogelijk. Het blijft zacht met minima tussen 13 en 17 graden. De wind blijft matig en aan zee vrij krachtig tot krachtig uit noordwestelijke richtingen.

Donderdag is het betrokken met vaak matige tot intense regenval in het oosten van het land. In het westen is het overwegend droog met geleidelijk meer opklaringen. De maxima liggen tussen 16 graden in de Hoge Venen en 21 graden in het westen. De wind waait matig tot vrij krachtig uit het noordwesten tot noorden. Aan zee liggen de maxima rond 19 graden.

In West- en Oost-Vlaanderen wordt geen hevige regenval verwacht. In Antwerpen en Vlaams-Brabant geldt nog tot donderdagavond code geel, in Limburg en enkele Waalse provincies geldt tot donderdagochtend code oranje en vanaf dan tot ’s avonds code geel.

Code geel betekent: Er wordt veel regen verwacht: ofwel intense buien ofwel aanhoudend veel regen. Dit kan aanleiding geven tot plaatselijke wateroverlast in regio’s die daar gevoelig voor zijn. Het verkeer kan plaatselijk gehinderd worden. Wees waakzaam.

Code oranje betekent: Er wordt op meerdere plaatsen heel veel regen verwacht: veel of zeer intense buien ofwel zeer veel en langdurige regen. Dit kan aanleiding geven tot wateroverlast op uitgebreide schaal. Het verkeer kan ernstige hinder ondervinden. Wees voorbereid en volg de raadgevingen van de bevoegde overheid op.

Dit zijn de neerslagvoorspellingen per provincie:

- Antwerpen: 10-40 mm

- Brabant: 10-60 mm

- Henegouwen: 5-50 mm

- Limburg: 60-130 mm

- Luik: 80-150 mm

- Namen: 40-100 mm

- Luxemburg: 70-120 mm