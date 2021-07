Vader van Engels international Harry Maguire gewond nadat hij onder de voet gelopen werd op EK-finale: “Gelukkig had hij de kinderen niet bij”

Allan Maguire (56), de vader van Manchester United-verdediger en Engels international Harry Maguire, heeft twee gebroken ribben en moeite met ademen nadat hij letterlijk onder de voet werd gelopen bij de EK-finale. Dat vertelt Harry Maguire zelf aan The Sun. “Dit had nog veel erger kunnen aflopen.”

Maguire senior, die boekhouder is, werd samen met Harry’s makelaar Kenneth Shepherd omvergeduwd toen een dolle massa van naar schatting zo’n honderd fans zich een weg baande door een gehandicapteningang. Ze liepen letterlijk over hem heen op weg naar de zitplaatsen die voorbehouden waren voor familie van de spelers. “Hij is ontzettend aangedaan”, aldus Maguire. “Maar hij heeft ook geluk gehad. Normaal gezien gaat hij naar elke match met mijn neefje of één van mijn kinderen op zijn schouders.”

“Het was beangstigend. Hij zei dat hij schrik heeft gehad en ik wil niet dat iemand ooit zoiets moet meemaken op een voetbalmatch. Het had een geweldige ervaring moeten zijn en je wil niet dat mensen slechte herinneringen overhouden aan zo’n finale. Dit had nog veel erger kunnen aflopen, maar we moeten er nu voor zorgen dat dit niet meer opnieuw kan gebeuren.”

Foto: AP

Onderzoek ingesteld door UEFA

De Europese voetbalbond UEFA heeft intussen een onderzoek ingesteld naar de chaos in en rond het stadion. Maguire hoopt echter dat het voorval de kansen van Engeland om nog een groot toernooi te organiseren niet beschadigt. “We moeten en zullen hiervan leren. Wembley zou een geweldige plaats zijn om matchen voor het WK te spelen.” Het Verenigd Koninkrijk wil zich samen met Ierland kandidaat stellen om het WK 2030 te organiseren.

De toestanden in en rond Wembley waren overigens niet het enige dat verkeerd liep zondag. De UEFA vervolgt de Engelse voetbalbond ook nog omdat er objecten op het veld gegooid werden, er vuurwerk afgestoken werd, er een veldbestormer was en omdat het Italiaanse volkslied werd uitgejouwd. In zijn gesprek met The Sun drukte Harry Maguire ook zijn afschuw voor de racistische beledigingen voor ploegmaats Bukayo Saka, Marcus Rashford en Jadon Sancho uit. Hij hoopt dat socialemediabedrijven in de toekomst strenger zullen toezien.