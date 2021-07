Manchester City pakt uit met opvallend nieuw thuisshirt, dat subtiel verwijst naar legendarisch doelpunt

Manchester City heeft woensdag zijn nieuwe thuistenuetje bekendgemaakt. Daarin bezorgt het de transfervrij vertrokken Sergio Agüero (33) een eerbetoon, want de outfit staat helemaal in het teken van de tiende verjaardag van de legendarische goal van de Argentijn die City de titel schonk in 2012.

De cijfers ‘93:20’ staan op het shirt, drie minuten en twintig seconden in blessuretijd. Het exacte tijdstip waarop Agüero in 2012 de winnende treffer binnentrapte op de laatste speeldag tegen QPR en City zo op de valreep nog kampioen maakte. Voor de Citizens was het op dat moment de eerste titel in 44 jaar.

De outfit werd ontworpen door Puma. Ondanks zijn vertrek speelde Agüero wel nog als model voor het nieuwe shirt, net zoals Rode Duivel Kevin De Bruyne.