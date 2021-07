Dolle achtervolging: vrouw slaat op de vlucht voor de politie (en niemand weet waarom)

Puurs-Sint-Amands / Bornem - De politie heeft maandagnacht een achtervolging van meer dan 20 kilometer gehouden op een auto. Toen de politie de wagen in Ruisbroek (Puurs-Sint-Amands) wou controleren, gaf de chauffeur plankgas. Pas in Weert (Bornem) kon de wagen worden klemgereden. Vreemd genoeg vervoerde de 20-jarige bestuurster geen illegale zaken en was ze ook niet onder invloed van alcohol of drugs.

Kort na middernacht merkte een interventieploeg van de lokale politie Klein-Brabant een auto op in de Achterhoefweg in Ruisbroek, vlak bij het station. De inspecteurs wilden tot een routinecontrole overgaan, maar dat zag de bestuurster niet echt zitten. Bij het zien van de politie, duwde ze het gaspedaal diep in en vluchtte weg. De politie zette de achtervolging in, maar de vrouw weigerde te stoppen.

“Via Ruisbroek ging het richting Willebroek om dan terug richting Ruisbroek, Puurs en Oppuurs te rijden. Nadien ging de rit verder naar Sint-Amandsesteenweg in Bornem en Branst om uiteindelijk in Weert te belanden. Via de Binnendijkstraat reed de auto naar de Dijkstraat en terug naar de Binnedijkstraat. Daar kon de wagen worden klemgereden”, licht Elke Wauters van de lokale politie Klein-Brabant toe. “Het ging om een achtervolging van 25 minuten. De bestuurster in kwestie maakte gebruik van veelal kleine straatjes, zowel door dorpskernen als iets landelijkere gebieden. Aangezien de vrouw weigerde te stoppen, kregen onze ploegen tijdens de achtervolging ook bijstand van politieploegen van de zone Mechelen-Willebroek.”

Politieploegen konden de wagen na een achtervolging van ruim twintig kilometer in Weert klemrijden. Foto: rr

Niks illegaals

Toen het voertuig tot stilstand was gebracht, werd de bestuurster opgepakt en naar het commissariaat overgebracht. Het ging om een 20-jarige vrouw uit Puurs-Sint-Amands. Opvallend was dat er niet echt een reden kon worden gevonden voor het wegvluchten van de politie. De bestuurster bleek niet gedronken te hebben en was ook niet onder invloed van drugs. De wagen van de vrouw werd grondig doorzocht, maar er konden ook geen illegale zaken zoals drugs, wapens of inbrekersmateriaal worden aangetroffen. Blijft natuurlijk wel de vraag waarom ze twintig kilometer lang de politie probeerde af te schudden en weigerde te stoppen. In de auto zaten ook nog twee passagiers.

Rijbewijs ingetrokken

Aangezien de twintiger tijdens de achtervolging zowat alle verkeersregels aan haar laars lapte, werd haar rijbewijs voor vijftien dagen ingetrokken en werd ze ook voor de Mechelse onderzoeksrechter geleid. “Het ging om tal van verkeersinbreuken. Zo werden snelheden tot 90 kilometer per uur gehaald in de dorpskom en een rood verkeerslicht genegeerd”, vertelt Lieselotte Claessens van het Antwerpse parket. “De vrouw werd dinsdagmiddag ondervraagd door de onderzoeksrechter maar uiteindelijk mocht ze beschikken.”

De jonge vrouw zal binnenkort wel een en ander mogen komen uitleggen voor de politierechtbank.