Vooruit zet gemeenteraadslid uit partij na “ongepaste uitspraken”

Tienen - In Tienen is er commotie na het ontslag van gemeenteraadslid Daniël Vanluyten door zijn partij Vooruit. Dat zou zijn gebeurd na ongepaste uitspraken op sociale media. De inhoud ervan zou allerminst stroken met de waarden en principes van de partij.

Eind 2018 al ontving toenmalig partijvoorzitter John Crombez een anonieme brief over Van Luytens activiteiten op sociale media waarin hij openlijke sympathiseerde met het gedachtegoed van rechtse partijen. Hij liet hij zich ook laatdunkend uit over transgenders. Toen werd zijn gedrag voor een eerste keer veroordeeld en moest hij verantwoording afleggen bij de afgevaardigden van SP.A Vlaams-Brabant. Vanluyten excuseerde zich.

Maar blijkbaar ging hij opnieuw uit de bocht op sociale media. Vooruit besliste zijn lidmaatschap stop te zetten. Tot 16 augustus heeft Vanluyten de kans om zich te verzetten tegen de beslissing.

Hij beweert dat zijn Facebookaccount is gehackt.