OHL wil Anderlecht en Oostende te snel af zijn voor Amerikaanse rechtsbuiten Chris Mueller

OH Leuven, Anderlecht en KV Oostende zijn volgens Amerikaanse media geïnteresseerd in Chris Mueller (24), een rechtsbuiten van Orlando City.

Die info wordt bevestigd en OH Leuven is het meest concreet voor de flankspeler die dit seizoen al goed was voor 2 goals en 4 assists in de MLS. De Leuvenaars hebben een bod uitgebracht en hopen zo Anderlecht en Oostende te snel af te zijn.

Bij KVO circuleert Muellers’ naam al enkele maanden, bij RSCA lijkt hij één van de diverse opties. Eind december is de speler einde contract, maar nu moet hij nog zo’n 600.000 euro kosten.