Scouts uit Wilrijk start crowdfunding na overstroming kampplaats: “De schade is groot”

Wilrijk - De welpentak van scouts UPB uit Wilrijk heeft een crowdfunding opgestart nadat hun kampplaats was overstroomd door het noodweer in Frankrijk.

“De schade is groot”, zegt initiatiefnemer en leider David Verschuren aan de telefoon vanuit Grandpré in het noorden van Frankrijk. “Onze grote tent is ondergelopen en beschadigd. Ook het eten staat onder water en is verloren. Ander materiaal is weggespoeld of vernietigd.”

De scoutsgroep hoopt 3.000 euro in te zamelen om de schade te kunnen herstellen. Gisteravond was al zo’n 1.500 euro ingezameld.