Deze luxe-hybrides huur je voor 500 euro per maand, en mag je ‘onderverhuren’ aan familie of vreemden

Voor 500 euro per maand een luxe-hybrideauto huren, maar dat bedrag terugverdienen door die auto verder te verhuren? Het automerk Lynk & Co, geleid door Antwerpenaar Alain Visser, is daarmee gestart. Volgende maand opent hij in Antwerpen ook een ‘Club’: bar, winkel en (ooit?) concertplek voor eigenaars van de wagen.