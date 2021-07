Iraanse geheim agenten wilden activiste ontvoeren in VS

Vier medewerkers of informanten van de Iraanse geheime diensten worden in de Verenigde Staten aangeklaagd voor de geplande ontvoering van een Amerikaanse mensenrechtenactiviste. Dat maakte het ministerie van Justitie dinsdag bekend.

De Iraniërs zouden van plan zijn geweest om de in Iran geboren Amerikaanse activiste, die in het New Yorkse stadsdeel Brooklyn woont, te ontvoeren en naar Iran te brengen. Daar zou ze als criticus van het regime vervolgd worden. De federale politiedienst FBI kon de plannen verijdelen, klinkt het.

Het ministerie van Justitie noemt geen naam, maar volgens Amerikaanse media gaat het om journaliste, schrijfster en activiste Masih Alinejad. Zelf verspreidde ze via Twitter verschillende berichten en commentaren over de geplande ontvoering.

De vier verdachten bevinden zich volgens het ministerie in Iran. Een vijfde persoon, die in de staat Californië woont, wordt er door de openbaar aanklager in New York van beschuldigd betrokken te zijn geweest bij de financiering van de plannen.