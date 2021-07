Flying Tiger roept bananenchips en mueslimix terug door mogelijke aanwezigheid salmonella

Flying Tiger Copenhagen roept de producten “Bananenchips” en “Mueslimix” terug uit zijn winkels in Bergen, Brussel, Charleroi, Louvain-La-Neuve, Luik en Namen. Wie de gedroogde bananenchips of de muesli eet, loopt het risico besmet te worden met de salmonellabacterie.

Daarom heeft Flying Tiger Copenhagen in overleg met het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) beslist om de producten uit de verkoop te nemen. De keten vraagt haar klanten om de producten niet te consumeren. Klanten die de producten terugbrengen naar het verkooppunt, krijgen het aankoopbedrag terug.

De producten werden tot 9 juli verdeeld in drie filialen in Brussel en de Flying Tiger-winkels in Bergen, Charleroi, Louvain-La-Neuve, Luik en Namen. De bananenchips en de mueslimix hebben 16 september 2021 en 14 oktober 2021 als uiterste consumptiedatum. Het gaat om de lotnummers 2401418, 2401482 en 2401563.

De mogelijke symptomen van een salmonellabesmetting zijn koorts, buikkrampen en diarree. Deze symptomen doen zich meestal voor binnen de 12 tot 48 uur na de besmetting. Consumenten die het betrokken product gegeten hebben en dergelijke symptomen vertonen, wordt aangeraden om hun huisarts te raadplegen. Voor bijkomende vragen kunnen klanten contact opnemen met het hoofdkantoor van Flying Tiger Copenhagen via het e-mailadres administration@flying-tiger.be.