Opvallende stijging besmettingen én positieve testen wijst op sterke circulatie virus

Het percentage positieve testen bij personen met COVID-klachten is de voorbije week opvallend gestegen en dat wijst op een sterke circulatie van het coronavirus in België. De deltavariant overheerst en de opflakkering treft vooral de jongeren. Dat heeft viroloog Steven Van Gucht woensdag gezegd tijdens de persconferentie van het Crisiscentrum.

In de week van 4 tot 10 juli kwamen er dagelijks gemiddeld 1.006 bevestigde besmettingen bij. Het gaat om een stijging met 83 procent in vergelijking met de zeven voorgaande dagen. Er werden in die periode zowat 60.500 tests uitgevoerd (-4 procent), de positiviteitsratio steeg licht tot 1,8 procent.

Veel besmettingen worden volgens Van Gucht vastgesteld bij vertrekkende en terugkerende reizigers. “We zien ook een reële stijging van het aantal besmette personen. Bij personen met COVID-klachten is het percentage positieve testen de laatste tijd opvallend gestegen. Dit wijst op een sterke circulatie van het virus in België”, legt Van Gucht uit.

De opflakkering treft voorlopig voornamelijk jongeren. “Maar als deze stijgende trend zich voortzet, verhoogt de kans dat ook kwetsbare mensen getroffen worden door het virus”, benadrukt Van Gucht.

De helft van de nieuwe besmettingen wordt vastgesteld bij 24-jarigen of jonger. De piek in het aantal besmettingen lag de voorbije week bij de 17-jarigen.

De deltavariant zet verder door ten nadele van andere varianten: 63 procent van de besmettingen wordt momenteel veroorzaakt door de deltavariant. Vorige week was dat 50 procent.