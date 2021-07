Na de hevige regen: zo erg is de wateroverlast in ons land

De hevige regen heeft ons land voor een deel onder water gezet. Vooral in Limburg en Luik is er enorm veel wateroverlast. Ook volgende dagen wordt er nog heel wat regen voorspeld en in de provincie Luik is code rood zelfs afgekondigd. “Dit wijst op het extreme karakter van deze neerslag”, aldus weerman David Dehenauw. “Het is volgens mij de eerste keer dat het KMI code rood heeft afgekondigd voor regen”, klonk het bij VTM.