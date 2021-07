Singapore onthult drijvend zonnepark met 122.000 zonnepanelen

In Singapore is woensdag een van de grootste drijvende zonne-energiecentrales onthuld. Op een oppervlakte die overeenkomt met 45 voetbalvelden, werden in totaal 122.000 zonnepanelen geïnstalleerd.

De zonnepanelen drijven in het stuwmeer van Tengeh. Ze moeten voldoende stroom opleveren om de vijf waterzuiveringsstations in de stadstaat te laten draaien. De drijvende elektriciteitscentrale zal tot 60 megawatt kunnen opwekken.

Singapore is een van de grootste uitstoters van boeikasgassen per inwoner in Azië. En omdat er weinig open ruimte is in de stadstaat, is het een hele uitdaging om plaats te vinden voor projecten van hernieuwbare energie.

De drijvende elektriciteitscentrale zal tot 60 megawatt kunnen opwekken. De CO2-uitstoot zal dankzij de zonnepanelen dalen met het equivalent van 7.000 auto’s die van de baan worden gehaald, klinkt het.

De Singaporese regering kwam in februari met een “groen plan”. Ze wil onder meer bomen planten, het afval beperken en laadpalen installeren voor elektrische wagens. De productie van zonne-energie moet verviervoudigen, om toe te nemen tot 2 procent van het verbruik in het land in 2025 en 3 procent in 2030.

Singapore wil tegen 2050 de CO2-uitstoot halveren ten opzichte van 2030, en daarna “zo snel mogelijk” tot een nuluitstoot komen. De meeste industrielanden zijn ambitieuzer.