De Lijn bestelt 44 nieuwe hybride bussen, 280 hybrides worden omgevormd tot e-hybrides

De Vlaamse openbaarvervoermaatschappij De Lijn heeft de aankoop van 44 nieuwe plug-in hybride gelede bussen goedgekeurd. Daarnaast worden nog eens 280 hybrides omgevormd tot e-hybride bussen. “Met de inzet van deze bussen zet De Lijn een volgende stap naar het emissievrij rijden in stadskernen, om uiteindelijk tegen 2035 het volledig Vlaams grondgebied met emissievrije bussen te bedienen”, aldus Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters (Open Vld).

De Lijn heeft momenteel 530 hybride bussen in eigen beheer. Daar komen er nu dus nog eens 44 bij, terwijl 280 hybrides worden omgevormd tot e-hybrides. “Het voordeel van een e-hybride ten aanzien van een hybride is de capaciteit van de batterijen”, aldus minister Peeters. “Bij een gewone hybride is deze capaciteit beperkt: de hybride vertrekt emissievrij uit stilstand en na ±400 meter moet de dieselmotor aangeschakeld worden om de batterijen weer bij te laden. Bij een e-hybride is de capaciteit veel groter: afhankelijk van de reeks e-hybrides kunnen ze 15 tot 100 km ononderbroken elektrisch rijden.”

Daardoor zal De Lijn voortaan kunnen beschikken over 150 e-hybrides met een gemiddelde emissievrije autonomie van 15 km, 90 e-hybrides die 30 km ononderbroken emissievrij kunnen rijden en 84 gelede e-hybrides met een emissievrije actieradius van 100 km.