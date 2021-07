Bondscoach onthult hoe erg de Denen eraan toe waren voor ze tegen de Rode Duivels moesten spelen: twijfelen, overgeven en nachtmerries

Deens bondscoach Kasper Hjulmand heeft na zijn terugkeer in Denemarken een boekje open gedaan over de omstandigheden waarin zijn team de rest van het EK afwerkte nadat Christian Eriksen op het veld in elkaar zakte. Vooral de wedstrijd tegen de Rode Duivels was mentaal loodzwaar, aldus Hjulmand, die voor de aftrap twijfelende en zelfs overgevende spelers zag.

“Nadat Christian van het veld gegaan was tegen Finland, waren we allemaal in een soort shocktoestand”, doet Hjulmand zijn verhaal in een gesprek bij het Deense DR. “De spelers waren geesten die over het veld renden.” Zelf had hij het net zoals zijn spelers ook ontzettend moeilijk met de situatie. “Ik ben niet zo’n dromer. Maar de nacht voor de wedstrijd tegen België droomde ik dat van wie ik hou voor zijn leven vocht en in mijn armen stierf.”

Vreemd genoeg begonnen de Denen ondanks alles ijzersterk aan de wedstrijd en stonden ze al binnen de twee minuten op voorsprong. “Het is voor mij een raadsel hoe we zo konden starten. We konden de steun van de supporters wel zien en voelen. Het hielp ons betekenis vinden in een situatie die nergens op sloeg. Dat zorgde ervoor dat we weer verder konden”, aldus Hjulmand. “We voelden ons gesteund, wat het resultaat ook zou worden. En dat heeft de spelers enorm geholpen, denk ik.”

De Rode Duivels wonnen uiteindelijk nog van Denemarken dankzij een sterke invalbeurt van Kevin De Bruyne, die na rust Thorgan Hazard de gelijkmaker voorschotelde en twintig minuten voor tijd zelf de 1-2 scoorde.