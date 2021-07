Ervaren José Jeunechamps vervoegt staf van Enzo Scifo bij Moeskroen

De technische staf van T1 Enzo Scifo bij Excel Moeskroen is sinds woensdag compleet. Scifo krijgt als T2 José Jeunechamps naast zich. Pieter-Jan Sabbe is de nieuwe keeperstrainer. Eerder raakte al bekend dat Emile Mpenza ook als assistent bij ‘les Hurlus’ aan de slag ging. Broer Mbo Mpenza is de technisch directeur van de Henegouwers.

De 54-jarige Jeunechamps was tijdens zijn trainersloopbaan al assistent bij Standard, het Franse Metz, het Engelse Charlton, Cercle Brugge, OH Leuven en Antwerp. De 41-jarige Sabbe was eerder doelmannentrainer bij Antwerp, Cercle Brugge, Lokeren en de Belgische nationale jeugdploegen.

Moeskroen wil na de degradatie van vorig seizoen uit de Jupiler Pro League snel de weg terug naar boven inslaan. Scifo en co beginnen hun seizoen in 1B op 14 augustus met een verplaatsing naar RWDM.