Vader van meisje (8) dat werd doodgebeten door pitbull dient klacht in tegen nieuwe vriend van haar moeder

De vader van het achtjarige meisje dat zondagavond in een deelgemeente van La Louvière doodgebeten werd door een hond is kwaad op de moeder van het kind, die niet thuis was toen het drama zich voordeed. Dat zegt hij in de kranten van Sudpresse. Hij dient een klacht in tegen de nieuwe vriend van de vrouw, de eigenaar van de hond.

Toen de moeder van Talya (8) zondagavond rond 23 uur thuiskwam in Strépy-Bracquegnies, trof ze haar dochter zwaargewond aan op de grond. Ze was gebeten door de hond van de vriend van de moeder, een American Stafford. De hulpdiensten snelden toe, maar het meisje overleefde het niet.

De vader van het meisje zegt woensdag in de kranten van Sudpresse kwaad te zijn dat de moeder zijn dochter alleen had gelaten. De vrouw zei hem dat ze niet langer dan acht minuten was weggeweest, aldus de vader. “Ik heb ook al andere versies gehoord van de feiten van andere mensen, maar dat van die acht minuten is wat zij me verteld heeft. Meer weet ik niet.”

De man heeft beslist een klacht in te dienen tegen de nieuwe vriend van de moeder van zijn dochter, de eigenaar van de hond die zijn dochter doodbeet. “Mijn dochter heeft me nooit iets verteld over een hond. Ik heb begrepen dat haar moeder er vaak mee wandelde wanneer zij naar school ging. Meer weet ik er niet over.”