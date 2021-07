KSA-kamp spoelt volledig weg, leiding tot aan navel in het water: “Gezellig riviertje werd in paar uur tijd amazone”

Temse / Beveren-Waas -

Het kamp van KSA Voorwaarts uit Temse in het Waalse dorpje Dourbes in de provincie Namen is dinsdagnacht volledig weggespoeld. De voltallige leidingsploeg en foeriers moesten in allerijl geëvacueerd worden. De zestig jonge leden waren gelukkig net naar huis. “Voor duizenden euro’s aan materiaal is weggespoeld”, getuigt de leiding.