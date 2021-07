Er komt voorlopig geen verplichte vaccinatie voor het zorgpersoneel in ons land. Toch zien alle experten het nut van een vaccinatiegraad van 100 procent bij het zorgpersoneel in. Sommige vinden zelfs dat we toe zijn aan een verplichting.

“Nee, we zijn niet te veel tamtam aan het maken rond het belang van inenting in de zorg.” Zo horen we bij de corona-experten die we bellen. “Corona, en zeker de nieuwe deltavariant, is een zeer overdraagbaar ...