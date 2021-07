Dronken Giuliani overtuigde Trump op verkiezingsavond: “Zeg gewoon dat we gewonnen hebben”

Toen Donald Trump tijdens de verkiezingsnacht in de VS tot ieders verbijstering de overwinning claimde terwijl de voorlopige resultaten toonden dat Joe Biden meer kans had om de nieuwe president te worden, was dat niet het idee van de ex-president zelf. Dat staat te lezen in een nieuw boek. Trump werd aangemoedigd om dat te doen door een dronken Rudy Giuliani.

“Het Amerikaanse volk wordt voorgelogen, dit is fraude. Dit is een schande. Wij hebben deze verkiezing gewonnen”, sprak Donald Trump in november, enkele uren nadat de kiesbureaus in de VS de deuren gesloten hadden. Op dat moment kwamen steeds meer resultaten binnen en begon het er beter en beter uit te zien voor Joe Biden. En toch claimde Trump de overwinning.

Raadgever

In een nieuw boek van journalisten van The Washington Post - I alone can fix it: Donald Trump’s catastrophic final year - staat nu te lezen dat het idee om dat te doen in het hoofd van Trump werd geplant door Rudy Giuliani. De gewezen burgemeester van New York, die als raadgever en advocaat van Trump fungeerde, had al eerder die avond raadgevers van de president benaderd. “Wat gebeurt er in Michigan”, vroeg hij aan de campagnemanager, de stafchef en een raadgever, die zeiden dat het nog te vroeg was. “Zeg gewoon dat we gewonnen hebben”, reageerde Giuliani.

Eenzelfde verhaal over Pennsylvania: het was nog te vroeg volgens de raadgevers van Trump, maar Giuliani spoorde hen aan om de overwinning te claimen. “Dat was het plan van Giuliani”, aldus de auteurs van het boek. “Zeggen dat Trump gewonnen heeft, staat na staat, en dat nergens op gebaseerd. De raadgevers van Trump vonden dat onverantwoord.” Stafchef Mark Meadows zou hem toegesnauwd hebben dat ze dat niet konden maken.

Maar Giuliani, die volgens de auteurs van het boek dronken was, gaf niet op. Nadat Fox News Arizona, een erg belangrijke staat, aan Joe Biden gaf, voelde hij dat zijn moment gekomen was. “Je moet nu zeggen dat je gewonnen hebt”, zei hij tegen de woedende Trump. En dat is precies wat de president vervolgens deed.