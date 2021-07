Racing Genk speelt in generale repetitie voor Supercup gelijk tegen AZ

Racing Genk heeft woensdag in een vriendschappelijke wedstrijd 1-1 gelijkgespeeld tegen het Nederlandse AZ Alkmaar. De wedstrijd vond achter gesloten deuren plaats in de Luminus Arena.

Cyriel Dessers opende na 78 minuten de score voor de bekerwinnaar. De zege leek dan ook binnen, maar Thijs Oosting kon in de slotminuut alsnog gelijkmaken voor AZ. Voor de Limburgers, vorig seizoen vicekampioen en bekerwinnaar, was de wedstrijd tegen de club uit Alkmaar, de nummer drie van het voorbije seizoen in de Eredivisie, de laatste voorbereiding op de Supercup, zaterdag op het veld van kampioen Club Brugge.

Foto: JEFFREY GAENS

Eerder deze voorbereiding won Genk oefenduels tegen amateurclub Termien (1-8) en Eupen (2-0). Vorige zaterdag werd 1-1 gelijkgespeeld tegen het Nederlandse Groningen.

KRC Genk: Vandevoordt – Preciado (46’ Geusens), Sadick (61’ Didden), McKenzie (61’ Et Taibi), Jukleröd (46’ Uronen) – Heynen (61’ Swerts), Toma (46’ Eiting) – Ito (46’ Paintsil), Trésor (61’ Nemeth), Bongonda (61’ Oyen) – Onuachu (46’ Dessers).

Doelpunten: 78’ Dessers 1-0, 90’ Oosting 1-1.

Gele kaarten: Preciado, De Wit, Oosting, Koopmeiners, Letschert, Dessers.