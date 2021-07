Legertop erkent opnieuw fouten in dossier Jürgen Conings: “Meerdere structurele en punctuele disfuncties”

Stafchef Michel Hofman heeft woensdag in de Kamer opnieuw erkend dat Defensie en meer bepaald de militaire inlichtingendienst ADIV fouten hebben gemaakt in de opvolging van de extreemrechtse militair Jürgen Conings. De legerbaas benadrukte wel dat er hervormingen in de maak zijn.

Jürgen Conings, een korporaal met extreemrechtse ideeën, verdween op 17 mei nadat hij zware wapens had ontvreemd uit de kazerne van Leopoldsburg. Nadien bleek dat de man brieven had achtergelaten waarin hij de overheid, zijn werkgever en virologen bedreigde. Even later bleek ook dat Conings vlak na zijn verdwijning aan de woning van viroloog Marc Van Ranst was gesignaleerd. De man werd uiteindelijk ruim een maand later dood teruggevonden in een bos in het Limburgse Dilsen-Stokkem.

Conings stond voor zijn verdwijning al maanden op een lijst van het orgaan voor de dreigingsanalyse OCAD en was ook al gesanctioneerd binnen het leger na eerdere bedreigingen aan het adres van Van Ranst. Toch kreeg de man nog toegang tot de wapendepots van Defensie. Verschillende rapporten over de zaak leggen vooral pijnpunten bloot bij de militaire inlichtingendienst ADIV. Zeker de commmunicatie en de informatiedoorstroming liepen mank.

Admiraal Michel Hofman, de stafchef van het leger, erkende die fouten woensdag opnieuw in de Commissie Landsverdediging van de Kamer. “Ik zal niet rond de pot draaien: er waren meerdere structurele en punctuele disfuncties”, erkende ook generaal-majoor Philippe Boucké, die sinds september vorig jaar aan het hoofd van het ADIV staat. Hij benadrukte wel dat de militaire inlichtingendienst sinds januari bezig is aan een transformatieproces, een erfenis van zijn voorganger.