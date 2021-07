Ihsane Haouach, de regeringscommissaris die vorige vrijdag ontslag nam na de heisa over haar hoofddoek en omstreden uitspraken, was bij de Staatsveiligheid gekend en heeft volgens de inlichtingendienst nauwe contacten met de extremistische Moslimbroeders. Maar “het is (...) ook niet uit te sluiten dat Haouach er zich niet (ten volle) van bewust is dat ze nauwe contacten onderhoudt met de Moslimbroeders”, schrijft de inlichtingendienst in de nota die Het Nieuwsblad kon inkijken.