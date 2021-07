De Spaanse pers weet het zeker: “Lionel Messi verlengt contract en levert ferm in”

Theoretisch gezien is Lionel Messi al zo’n twee weken een vrije speler, maar daar komt, als we de Spaanse pers mogen geloven, evenwel snel verandering in. Zowat alle media berichten immers dat de 34-jarige sterspeler een principeakkoord heeft met FC Barcelona over een contractverlenging. Door de financiële problemen bij de Catalaanse grootmacht zou Messi wel fors moeten inleveren.

Het was het Catalaanse Sport die de kat de bel aan bond, maar ondertussen schrijven zowat alle grote kranten dat het bevestiging heeft van het nieuws. Messi zou een contractverlenging ondertekenen voor maar liefst vijf(!) seizoenen in Catalonië. De kleine Argentijn zal op dat moment 39 jaar zijn, waardoor het niet ondenkbaar lijkt dat hij zijn carrière zal afsluiten bij Barça. Daarvoor moest Messi naar verluidt wel fors inleveren: er wordt gewag gemaakt van een halvering van zijn loon. Dat was nodig, want de schulden stapelen zich op bij deblaugrana.

Op de officiële bevestiging zal het waarschijnlijk nog wel even wachten zijn. Op dit moment geniet Messi immers van vakantie nadat hij zijn land naar de Copa America leidde. De Spaanse competitie begint medio augustus.