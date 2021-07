Domper voor Orel Mangala: middenvelder is langer buiten strijd met nieuwe dijbeenblessure

VfB Stuttgart moet het voor een langere periode zonder Orel Mangala (23) stellen. De Belgische middenvelder heeft zich opnieuw geblesseerd aan het dijbeen. Dat heeft sportief directeur Sven Mislintat woensdag verteld in de rand van de vriendschappelijke wedstrijd tegen SV Darmstadt 98. “Het gaat om een spierblessure”, lichtte Mislintat toe.

“De diagnose wordt nog gesteld. We kunnen nog niet precies inschatten hoelang hij buiten strijd is. Maar we gaan ervan uit dat hij zeker zes tot acht weken out is”, aldus Mislintat.

Voor Mangala is het al de derde dijbeenblessure dit jaar. De middenvelder, die begin april zijn contract bij Stuttgart verlengde tot de zomer van 2024, werd een maand eerder voor het eerst door bondscoach Roberto Martinez opgeroepen voor de Rode Duivels. Maar een hamstringblessure gooide roet in het eten. Het is van medio maart, tegen Hoffenheim (2-0 zege), geleden dat Mangala nog eens in actie kwam voor Stuttgart. Vorig seizoen speelde hij 27 wedstrijden voor de Schwaben.