Braziliaanse president Bolsonaro in ziekenhuis opgenomen na tien dagen hik

De Braziliaanse president Jair Bolsonaro is dinsdagavond in het ziekenhuis opgenomen omdat hij al tien dagen last heeft van een aanhoudende hikaanval. Dat heeft zijn communicatieafdeling bekendgemaakt.

De 66-jarige Bolsonaro werd op advies van zijn medisch team in het ziekenhuis opgenomen. Hij zal er tests ondergaan om de oorzaak van de hik vast te stellen, zo staat in een mededeling.

De president “stelt het goed” en “zal 24 tot 48 uur in observatie blijven, maar niet noodzakelijk in het ziekenhuis”, klinkt het nog.

Mogelijk hangt de hik samen met de medicatie die Bolsonaro neemt na een recente tandimplantatie. Een andere mogelijke oorzaak is een slokdarmirritatie, na een serie buikoperaties die hij moest ondergaan nadat hij in 2018 was neergestoken.