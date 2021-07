Mobiel internet na drie dagen hersteld in Cuba, maar toegang tot sociale netwerken blijft geblokkeerd

Het mobiele internet was woensdag hersteld in Cuba, na drie dagen van onderbreking naar aanleiding van de historische betogingen van zondag, maar het was onmogelijk toegang te krijgen tot de sociale netwerken en apps voor “instant messaging”. Met 3G of 4G was onder meer de toegang tot Whatsapp, Facebook en Twitter geblokkeerd.

“We hebben inderdaad geen mobiel internet, maar we hebben ook een tekort aan medicijnen”, had de Cubaanse minister van Buitenlandse Zaken, Bruno Rodriguez, dinsdag geantwoord op een vraag hierover. “En Cuba gaat het recht om zich te verdedigen, niet laten varen”, voegde hij eraan toe.

De minister beschuldigde de Verenigde Staten ervan dat ze op Twitter een campagne onder de hashtag #SOSCuba voerden om tot sociale onlusten op het eiland aan te zetten.

Versterkte aanwezigheid

Washington had dinsdag tot een spoedig herstel van “alle communicatiemiddelen online en offline” opgeroepen. “De informatiewegen sluiten (...) biedt geen enkel antwoord op de noden en legitieme verzuchtingen van het Cubaanse volk”, zei de woordvoerder van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken, Ned Price.

Woensdag was het rustig in de straten van Havana, maar de aanwezigheid van de politie en het leger rond het parlement was duidelijk versterkt.