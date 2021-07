VS start eind juli met evacuatie van Afghanen die Amerikaans leger geholpen hebben

De Verenigde Staten zullen in de laatste week van juli starten met de evacuatie van Afghanen die het Amerikaanse leger hebben bijgestaan. Dat heeft een hooggeplaatste Amerikaanse ambtenaar woensdag meegedeeld.

Washington heeft een operatie opgestart “om te helpen bij de herlokalisatie van Afghanen die de Verenigde Staten en hun bondgenoten hebben geholpen”, zo klinkt het. Afghanen die in aanmerking komen en die een bijzondere visumaanvraag hebben ingediend, kunnen samen met hun gezinsleden een nieuw onderkomen krijgen. De ambtenaar wijst erop dat het gaat om een belofte van Amerikaans president Joe Biden.

“Vluchten uit Afghanistan zullen in de laatste week van juli opgestart worden voor de kandidaten die zich al hebben ingeschreven voor het bijzondere visumprogramma”, vervolgt de ambtenaar.

Meer gedetailleerde informatie over het tijdstip en over de bestemming van de vluchten, kon niet worden meegedeeld. Het is ook niet duidelijk hoeveel mensen gebruik maken van de maatregel.

De Amerikaanse troepen zijn van plan hun terugtrekking uit Afghanistan eind augustus te voltooien. Het geplande vertrek had geleid tot grote bezorgdheid bij de tolken en bij andere Afghanen die het Amerikaanse leger hadden bijgestaan. Zij vrezen represailles van de taliban.